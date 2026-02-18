La polizia incontra i più giovani Scientifica e stradale in piazza svelano i segreti del mestiere

La polizia di Montecatini Terme ha organizzato un evento per avvicinare i più giovani alla sicurezza stradale e alle attività di indagine. Durante la giornata, agenti di polizia scientifica e stradale hanno mostrato strumenti e tecniche ai bambini, coinvolgendoli in dimostrazioni pratiche. La piazza Celli si riempirà di famiglie e bambini, pronti a scoprire i segreti del mestiere delle forze dell’ordine. La manifestazione si inserisce nel calendario di iniziative locali dedicate alla sensibilizzazione dei più piccoli.

Dopo 'Pompieropoli', piazza Celli e la zona retrosante la Basilica della Santissima Annunziata di Montecatini Terme torneranno a popolarsi di bambini e famiglie. Appuntamento fissato per domenica prossima, 22 febbraio, per bambini e bambine che potranno interagire con un ospie speciale: la polizia di Stato. Il secondo appuntamento, volouto e sostenuto dall'Amministrazione comunale (prodotto dall'associazione culturale Pinocchio 3000), arriva grazie alla collaborazione della Questura di Pistoia. La polizia scientifica, con i suoi agenti specializzati, insegnerà ai bambini come riconoscere i segnali, le tecniche di investigazione scientifica e come rilevare le impronte digitali.