Segregazione sociale | il governo blocca l’integrazione con 7 voti contro 2

Il governo ha approvato una misura che rafforza la segregazione sociale, con sette voti favorevoli e due contrari. La decisione riguarda l’accesso ai luoghi di vita quotidiana e di culto, estendendo le barriere già presenti in scuole e comunità religiose anche a mezzi di trasporto pubblico e spazi condivisi. La nuova normativa mira a separare gruppi sociali e religiosi in diversi ambienti pubblici.

Una netta separazione sociale ha colpito i luoghi della vita quotidiana e del culto, estendendo le barriere già esistenti nei centri di istruzione e nelle comunità religiose anche ai mezzi di trasporto pubblico e agli spazi comuni. Tale divisione si è consolidata dopo il periodo della ricostruzione, portando a un rigetto istituzionale delle istanze di cambiamento proprio alla fine del secolo. L’estensione del divario tra i servizi pubblici e la società. Il sistema di esclusia che aveva caratterizzato le scuole e le chiese non è stato eliminato, ma ha subito una progressiva espansione verso i luoghi di aggregazione più comuni. Le restrizioni hanno infatti iniziato a interessare i trasporti e i locali destinati alla collettività subito dopo la fase conclusiva della ricostruzione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Segregazione sociale: il governo blocca l’integrazione con 7 voti contro 2 Notizie correlate Comitato No Sociale, una manifestazione a Roma contro il governo Meloni: nel mirino anche Elly Schlein (Pd)Una manifestazione nazionale per il prossimo 14 marzo per mandare un avviso di sfratto al governo Meloni ma anche a quel pezzo dell’opposizione... Mps annuncia il piano di integrazione con Mediobanca e crolla in Borsa. Meloni: “Finito il ruolo del governo”Il nuovo piano industriale del Monte dei Paschi di Siena non convince il mercato e affonda il titolo in Borsa, trascinando con sé anche Mediobanca,...