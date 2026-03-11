Comitato No Sociale una manifestazione a Roma contro il governo Meloni | nel mirino anche Elly Schlein Pd

Il Comitato No Sociale ha annunciato una manifestazione nazionale prevista per il 14 marzo a Roma, con l’obiettivo di contestare il governo Meloni e di inviare un messaggio di dissenso. Tra i punti critici indicati dal comitato, anche l’atteggiamento di alcune forze dell’opposizione, considerate troppo deboli nel rappresentare le preoccupazioni della popolazione. La manifestazione mira a coinvolgere diversi settori e a far sentire la voce dei cittadini.

Una manifestazione nazionale per il prossimo 14 marzo per mandare un avviso di sfratto al governo Meloni ma anche a quel pezzo dell'opposizione troppo tiepida perchè incapace di cogliere il disagio che c'è nel Paese. Il Comitato No Sociale si è riunito oggi di fronte a Montecitorio per lanciare la mobilitazione di sabato prossimo "contro la guerra, contro la deriva autoritaria nelle istituzioni e contro le politiche sociali che stanno colpendo lavoratori, precari e fasce popolari". Di cui la riforma Nordio è un tassello. "Riteniamo che il referendum promosso dal governo rappresenti un passaggio molto delicato per gli equilibri democratici del Paese, con il rischio di indebolire i controlli sull'esecutivo e alterare il ruolo della magistratura, piegando ulteriormente le istituzioni agli interessi del potere politico.