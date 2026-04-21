Sedicenne egiziano ammazza col cacciavite

Un incontro in un bar di Pavia si è concluso con un episodio violento che ha portato alla morte di un uomo di 25 anni. Un ragazzo di 16 anni di origini africane ha colpito la vittima al collo con un cacciavite durante un alterco. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto e le responsabilità del minore coinvolto.

Gabriele Vaccaro, 25 anni, colpito mortalmente al collo da un minore di origini africane dopo un battibecco in un bar di Pavia. Il ragazzino, assieme ad altri complici, lo ha raggiunto in un posteggio e l’ha pugnalato con l’utensile appuntito. Inutili i soccorsi. Arriva una svolta nell’uccisione di Gabriele Vaccaro, il venticinquenne ammazzato in un parcheggio a Pavia nella notte tra sabato e domenica. Per la morte del giovane, originario di Favara (Agrigento), ieri è stato fermato un sedicenne italiano di origini egiziane. Il provvedimento nei suoi confronti è stato emesso dopo un lungo interrogatorio in Questura. Dalle immagini delle telecamere posizionate nella zona, è emerso che a colpire Vaccaro sarebbe stato solo il sedicenne e non gli altri quattro ragazzini che erano con lui.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Sedicenne egiziano ammazza col cacciavite Omicidio a Crema: ucciso a sprangate 20enne egiziano. 17enne arrestato Notizie correlate Omicidio Pavia, Gabriele Vaccaro morto pugnalato in un parcheggio con un cacciavite, fermato 17enne egiziano - VIDEOAggredito in un parcheggio dell'area Cattaneo a seguito di una "lite per futili motivi", Vaccaro è successivamente morto al Policlinico San Matteo di... Omicidio a Pavia, fermato un sedicenne: è accusato di aver ucciso con un cacciavite il 25enne Gabriele VaccaroDopo un lungo interrogatorio in Questura un 16enne di origine egiziane è stato fermato con l’accusa di essere il responsabile dell’omicidio di...