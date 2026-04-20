Omicidio Pavia Gabriele Vaccaro morto pugnalato in un parcheggio con un cacciavite fermato 17enne egiziano - VIDEO

Un giovane è stato ucciso in un parcheggio dell’area Cattaneo a seguito di una lite per futili motivi. La vittima, un uomo di 25 anni, è stata pugnalata con un cacciavite ed è deceduta sul posto. Un ragazzo di 17 anni, di origine egiziana, è stato fermato e portato in caserma. La polizia sta indagando per chiarire i dettagli dell’accaduto e le circostanze che hanno portato all’aggressione.

Aggredito in un parcheggio dell'area Cattaneo a seguito di una "lite per futili motivi", Vaccaro è successivamente morto al Policlinico San Matteo di Pavia, dov'era stato trasportato con urgenza nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile La notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile si è co.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Pavia, Gabriele Vaccaro morto pugnalato in un parcheggio con un cacciavite, fermato 17enne egiziano - VIDEO Omicidio Pavia, fermato il presunto killer di Gabriele Vaccaro: è un 17enne Notizie correlate Omicidio Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un 17enne: l'avrebbe colpito al collo nel parcheggioFermato un 17enne per l’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso con un colpo al collo dopo un battibecco in un parcheggio di Pavia. Omicidio a Pavia, fermato un sedicenne: è accusato di aver ucciso con un cacciavite il 25enne Gabriele VaccaroDopo un lungo interrogatorio in Questura un 16enne di origine egiziane è stato fermato con l’accusa di essere il responsabile dell’omicidio di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, tre giovani portati in questura: uno è minorenne; Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un ragazzo di 17 anni: la svolta dopo l’interrogatorio; Pavia, fermato un 17enne per l'omicidio di Gabriele Vaccaro: i colpi di cacciavite dopo una lite al bar per una ragazza e la ferita che non perdeva sangue; Omicidio Vaccaro a Pavia, tre giovani portati in caserma per essere ascoltati. Omicidio Pavia, fermato il presunto killer di Gabriele Vaccaro: è un 17enneIl minorenne fermato insieme ad altri due ragazzi è di origini egiziane, avrebbe sferrato lui il colpo mortale ... tg.la7.it Omicidio Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un 17enne: l'avrebbe colpito al collo nel parcheggioFermato un 17enne per l’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso con un fendente al collo dopo un battibecco in un parcheggio di Pavia ... virgilio.it Svolta nel delitto di Pavia. Un 17enne di origini egiziane è accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nella notte tra sabato e ieri, nel parcheggio dell'area Ca - facebook.com facebook Un 17enne di origini egiziane è accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nel weekend vicino al centro storico di Pavia #ANSA x.com