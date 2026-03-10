Milano capitale dei lavoratori in affitto | raddoppiati in dieci anni ora sono un esercito di 50mila

A Milano, il numero di lavoratori in affitto è raddoppiato negli ultimi dieci anni, raggiungendo quota 50mila. Questa categoria include chi svolge contratti temporanei, un fenomeno che ha avuto origine con il lavoro interinale tra il 1997 e il 2003, prima di essere sostituito dal lavoro in somministrazione introdotto dalla legge Biagi. La crescita di questa forza lavoro ha attirato l’attenzione sul mercato locale.

La Lombardia assorbe un terzo della somministrazione italiana e la metà è concentrata sotto la Madonnina. La flessibilità è diventata una condanna permanente che non porta mai all'assunzione. I dipendenti restano 'precari' a vita: le banche, spesso, non concedono i mutui. Le storie dei "finti" indeterminati: "Da 15 anni nella stessa azienda, ma il datore di lavoro è un'agenzia" Un tempo si chiamava lavoro interinale: una forma di contratto temporaneo introdotta nel 1997 e rimasta in vigore fino al 2003, poi sostituita dal lavoro in somministrazione con la legge Biagi. Anche questa è una forma contrattuale pensata per coprire esigenze temporanee delle imprese, come picchi produttivi o sostituzioni di personale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Raddoppiati i senzatetto in città: "In dieci anni sono diventati 600"

Leggi anche: Il panettone artigianale. Prezzi raddoppiati in 5 anni: "Ma ora si sono fermati"

Una selezione di notizie su Milano capitale

Temi più discussi: Milano è la capitale dello smart working, 234mila lavoratori lo scelgono: Ma servono più tutele; Milano e l'economia della conoscenza: ingegneri, ricercatori e Ai, la città dei 400 mila cervelli; Milano è la capitale dello smart working, 234mila lavoratori lo scelgono: Ma servono più tutele; Smart working, opportunità per la Valtellina. Ma servono nuove regole.

Milano è la capitale dello smart working, 234mila lavoratori lo scelgono: Ma servono più tuteleIl lavoro agile resta centrale anche in Comune i dati indicano una controtendenza rispetto a Roma dove si registra un ritorno massiccio al rientro in azienda ... milano.repubblica.it

Figli e cura familiare, un progetto a Milano per reinserire le donne uscite dal mondo del lavoroA Palazzo Marino i dati del Bilancio di genere: occupazione più alta della media nazionale ma spesso con part-time e contratti precari ... milano.repubblica.it

Milano diventa capitale del cinema dei 3 continenti. E tu non puoi mancare. Anche Telenova è media partner del Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina ! Dal 20 al 29 marzo 2026 torna a Milano il 35° FESCAAAL: 10 giorni, 47 film, 23 prim - facebook.com facebook