Raddoppiati i senzatetto in città | In dieci anni sono diventati 600

In dieci anni il numero di senzatetto a Rimini è raddoppiato. Nel 2015 erano circa 300, ora si contano 600 persone senza casa. La crescita è costante e il problema si fa sempre più evidente in città.

In dieci anni l’emergenza casa è diventato un dramma per sempre più persone. A Rimini tra il 2015 e il 2025 i senzatetto sono raddoppiati, passando da 300 a 600. È quanto emerge dall’indagine condotta dal Centro per il contrasto alla povertà e dalle associazioni Caritas, Papa Giovanni XXIII, Opera Sant’Antonio, Rumori sinistri. Fra le persone senza fissa dimora l’86% è in regola con i documenti. Il profilo di chi vive in strada è profondamente cambiato. "Tra i senzatetto molti lavorano ma non guadagnano abbastanza per permettersi una casa", spiega Domizia Feriaud, operatrice di Rumori sinistri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

