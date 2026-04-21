Oggi a Islamabad si svolge il secondo round di negoziati tra rappresentanti di Washington e Teheran, mentre nel frattempo una figura politica statunitense ha dichiarato che senza un accordo formale si rischiano azioni militari. Il contesto internazionale rimane teso, con il Pakistan che si prepara ad ospitare le discussioni tra le due nazioni, in un momento di grande attenzione globale.

Il mondo resta col fiato sospeso mentre il Pakistan si accinge a ospitare un secondo round di colloqui tra Washington e Teheran. Il New York Times ha riferito che oggi si recheranno a Islamabad sia una delegazione americana, guidata dal numero due della Casa Bianca JD Vance, sia il team negoziale della Repubblica islamica, capitanato dal presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf. La testata ha aggiunto che il governo pakistano sta preparando il meeting, che dovrebbe tenersi in settimana. La notizia della svolta è arrivata alcune ore dopo che il ministero degli Esteri iraniano aveva affermato di non aver ancora deciso se Teheran avrebbe preso parte o meno alla nuova tornata di negoziati.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Secondo round di negoziati al via: Vance e Ghalibaf oggi a Islamabad

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