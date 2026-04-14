Media Islamabad propone di ospitare un secondo round di negoziati Usa-Iran
Il governo pachistano ha annunciato la disponibilità ad ospitare un secondo ciclo di negoziati tra Stati Uniti e Iran a Islamabad nei prossimi giorni. La proposta arriva in un momento in cui si avvicina la data di scadenza del cessate il fuoco tra le parti. Secondo fonti ufficiali, la proposta è stata comunicata all’interno di incontri tra funzionari pachistani e rappresentanti di entrambe le nazioni. La decisione è stata riportata dall’agenzia di stampa Ap.
"Il Pakistan ha proposto di ospitare un secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad nei prossimi giorni, prima della fine del cessate il fuoco ": lo scrive l'agenzia Ap sul suo sito citando due funzionari pachistani. I funzionari, hanno aggiunto che la proposta dipenderà dalla richiesta, da parte delle parti, di una sede diversa.🔗 Leggi su Lanazione.it
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