Media Islamabad propone di ospitare un secondo round di negoziati Usa-Iran

Il governo pachistano ha annunciato la disponibilità ad ospitare un secondo ciclo di negoziati tra Stati Uniti e Iran a Islamabad nei prossimi giorni. La proposta arriva in un momento in cui si avvicina la data di scadenza del cessate il fuoco tra le parti. Secondo fonti ufficiali, la proposta è stata comunicata all’interno di incontri tra funzionari pachistani e rappresentanti di entrambe le nazioni. La decisione è stata riportata dall’agenzia di stampa Ap.