Trump | Domani negoziati a Islamabad accettino o li distruggeremo Media Iran | Teheran ha respinto il secondo round di colloqui – La diretta

Nelle ultime ore, le tensioni tra Stati Uniti e Iran si sono riaccese. Un funzionario americano ha annunciato negoziati a Islamabad, minacciando conseguenze severe in caso di rifiuto. Nel frattempo, i media iraniani riferiscono che Teheran ha respinto il secondo ciclo di colloqui, riportando il confronto a un livello di maggiore tensione dopo un breve periodo di apparente distensione. La situazione nello Stretto di Hormuz rimane comunque al centro dell’attenzione internazionale.

L’illusione di una distensione è durata solo poche ore. Dopo la riapertura dello Stretto di Hormuz seguita al cessate il fuoco tra Usa e Libano, il braccio di ferro tra Washington e Teheran è tornato a farsi serrato. A innescare il nuovo strappo è stata la fermezza di Donald Trump: il blocco dei porti iraniani, in vigore dal 13 aprile per tutte le navi da e per l’Iran, non si tocca. Una linea rossa invalicabile per Teheran che, per tutta risposta, ha deciso di sigillare nuovamente il passaggio strategico. Il fronte diplomatico intanto vede da una parte il leader iraniano Ghalibaf che gela le speranze di una soluzione rapida affermando che «l’accordo è ancora lontano»; dall’altra, il presidente Usa che lancia un monito durissimo: «Non potete ricattarci».🔗 Leggi su Open.online

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