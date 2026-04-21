Seconda tappa Tour of Alps 2026 | Pellizzari trionfa in Val Martello ed è la nuova maglia verde

Nella seconda tappa del Tour of Alps 2026, la corsa si è conclusa con la vittoria di Giulio Pellizzari in un arrivo allo sprint. La prova, lunga 144,6 km da Telfs a Val Martello, ha visto Pellizzari superare allo sprint Arensman e il suo connazionale Gaffuri. Con questo risultato, Pellizzari ha indossato la maglia verde, simbolo di leader della classifica a punti.

Italia ancora protagonista nella seconda tappa del Tour of Alps 2026, da Telfs a Val Martello di 144,6 km, che ha visto trionfare Giulio Pellizzari, bravo a bruciare allo sprint Arensman e il connazionale Gaffuri. Il corridore azzurro si prende anche la maglia verde di leader della classifica generale. SECONDA TAPPA TOUR OF ALPS 2026: LA GARA Nove corridori sono andati all’attacco nelle fase iniziali della frazione odierna: Stockwell, Gaffuri, Verrando, Bais, Rober, Zangerle, Eckerstofer, Paumann e Poschacher. Il gruppo ha controllato la fuga dei battistrada, fino a portarsi a un secondo da loro. A provare la mossa disperata è stato Gaffuri, che è riuscito in salita a resistere all’assalto dei big, come Arensman e Finn.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Seconda tappa Tour of Alps 2026: Pellizzari trionfa in Val Martello ed è la nuova maglia verde Notizie correlate Leggi anche: Giulio Pellizzari trionfa in Val Martello ed è leader al Tour of the Alps! Show di Lorenzo Finn Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Telfs-Val Martello: orari, tv, percorso, favoriti. Attesa per Giulio PellizzariSeconda frazione per il Tour of the Alps 2026: si parte da Telfs e ci si sposta verso il Bel Paese in questa tappa che vale anche per la Coppa Italia... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tour of the Alps 2026, 2ª tappa: da Telfs alla Val Martello. Percorso e favoriti; Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Telfs-Val Martello: orari, tv, percorso, favoriti. Attesa per Giulio Pellizzari; TOUR OF THE ALPS, OGGI SECONDA TAPPA CON L’ARRIVO IN VAL MARTELLO; TOUR OF THE ALPS. LA VAL MARTELLO DISEGNERÀ UNA NUOVA CLASSIFICA. Classifica Tour of the Alps 2026, seconda tappa: Pellizzari vince e vola al comando!Una volata a ranghi ristretti ha deciso la seconda tappa del Tour of the Alps 2026, evento di livello Pro che funge da preparazione all'ormai imminente ... oasport.it Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Telfs-Val Martello: orari, tv, percorso, favoriti. Pellizzari sfida Pidcock e StorerSeconda frazione per il Tour of the Alps 2026: si parte da Telfs e ci si sposta verso il Bel Paese in questa tappa che vale anche per la Coppa Italia ... oasport.it La seconda tappa del #TouroftheAlps porta da Telfs a Val Martello (147,5 km) con arrivo in salita al 8,9%: il primo verdetto della corsa! Segui il racconto della tappa in diretta con noi #TotA https://www.tuttobiciweb.it/article/1776711280 facebook (3/3) Innsbruck – Innsbruck (144,3 km) - 20 aprile Telfs – Martell/Val Martello (147,5 km) - 21 aprile Latsch/Laces – Arco (174,5 km) - 22 aprile Arco – Trento (167,8 km) - 23 aprile Trento – Bozen/Bolzano (128,6 km) - 24 aprile #TouroftheAlps x.com