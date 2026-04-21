La squadra della Seconda E Novese ha ottenuto una vittoria storica, riuscendo a recuperare uno svantaggio e conquistando così la promozione. La partita si è conclusa con un risultato che ha sorpreso molti, considerando che la squadra era considerata una matricola. Questa vittoria rappresenta la seconda promozione consecutiva per il club, che ha affrontato con determinazione lo scontro diretto decisivo.

La ’remuntada’ è di quelle che entrano nella storia. La Novese ha scelto la strada più complicata per regalarsi la seconda promozione di fila, vincendo da matricola la Seconda "E". A fine andata la squadra del patron Federico Gialdi – che ha rilevato nel 2021 la società in Terza – era scivolata al 6° posto a -11 dalla capolista Carpine, dopo aver esonerato a metà novembre il tecnico della promozione Lanfredi. Con Simone Barozzi i biancazzurri hanno disegnato un ritorno da favola, fatto di 11 successi, un pari e un ko nello scontro diretto con la Carpine, condito da 7 clean sheet su 13 gare, difendendo nei 90’ finali in casa della Cabassi il prezioso +1 su Carpine e Mandrio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Seconda E. Novese, una remuntada da record: "Svolta? Il ko nello scontro diretto»

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