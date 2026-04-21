Second screen | come gli italiani seguono lo sport nel 2026

Negli ultimi anni, il modo in cui gli italiani seguono gli eventi sportivi è cambiato, con molte persone che utilizzano dispositivi secondari durante le partite. Oggi, non è più raro vedere tifosi che, mentre guardano la televisione, usano anche smartphone o tablet per seguire notizie, commenti o aggiornamenti in tempo reale. Questa tendenza si è affermata in modo evidente nel 2026, influenzando le abitudini di visione e di interazione durante gli appuntamenti sportivi.

Inter News 24 Fino a qualche anno fa, il rito domenicale del tifoso di calcio aveva regole precise: divano, televisione accesa e occhi incollati allo schermo per novanta minuti. Oggi, nel 2026, l’immagine del telespettatore è cambiata in modo radicale. Accanto al televisore, c’è sempre un compagno inseparabile: lo smartphone. La fruizione dei grandi eventi sportivi si è trasformata in un’esperienza multimediale e interattiva. Il telespettatore moderno non si accontenta di guardare passivamente la partita, ma sente il bisogno di interagire, commentare e cercare dati aggiuntivi in tempo reale. Tale abitudine ha rivoluzionato il panorama dei media sportivi in Italia e dà vita a un ecosistema digitale complesso, ricco di sfaccettature e affascinante.🔗 Leggi su Internews24.com

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