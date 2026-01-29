rapporto 2025 lo sport genera 32 miliardi di valore e 38 milioni sono gli italiani attivi

Lo sport in Italia nel 2023 genera 32 miliardi di valore, con 38 milioni di cittadini attivi. Il settore ha visto un aumento del 30% rispetto all’anno precedente e dà lavoro a oltre 420mila persone. Numeri che dimostrano come lo sport sia ormai una parte fondamentale dell’economia e della vita quotidiana del Paese.

Lo sport nel 2023 ha generato 32 miliardi di valore aggiunto, valendo l’1,5% del Pil (+30,1% rispetto al 2022), producendo 421mila posti di lavoro (+2% rispetto all’anno precedente). È quanto emerge dal 'Rapporto Sport 2025', voluto dal ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, e curato dall’Icsc (Istituto del Credito Sportivo e Culturale) e da Sport e Salute. Nello studio - presentato al Foro Italico - emerge anche come due italiani su tre, nel 2024, abbiano una vita attiva con la sedentarietà arrivata così ai minimi storici (33,2%). In Italia, infatti, ci sono 38 milioni di italiani attivi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

