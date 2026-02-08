Questa mattina a Milano, orchestre e cori hanno riempito di suoni il quartiere Vigentino, proprio dietro il Villaggio olimpico. La musica dal vivo ha accolto i Giochi invernali con un messaggio di pace, portando in strada un'energia positiva che unisce sport e cultura. La gente si ferma ad ascoltare, mentre i musicisti suonano con passione, creando un’atmosfera di festa e speranza.

di Marianna Vazzana MILANO Musica dal vivo e cori alle spalle del Villaggio olimpico hanno dato il benvenuto ai Giochi invernali lanciando un messaggio di pace, dal quartiere Vigentino al mondo. È “Onda di ghiaccio“, il flash-mob organizzato dal Municipio 5 e inserito nel palinsesto dell’ Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, andato in scena in piazza Olivetti ieri pomeriggio in contemporanea al corteo anti Olimpiadi che ha portato tensione alcune centinaia di metri più il là. Due volti della città in antitesi. Una contrapposizione casuale nella zona che ieri era sorvegliata speciale soprattutto nei punti di accesso al Villaggio, comprese le strade attorno a piazza Olivetti, monitorate dai blindati della polizia prima ancora che i musicisti prendessero posto nello slargo pedonale attiguo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’altro volto della città. Orchestre e cori in piazza: "La musica e lo sport seguono lo stesso ritmo"

