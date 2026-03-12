Oroarezzo presenta un settore che si mette in mostra con una vasta esposizione di gioielli e pietre preziose. L'evento vede la partecipazione di aziende italiane e internazionali che espongono le proprie collezioni. La manifestazione si svolge in un momento di instabilità globale, con un'attenzione particolare alla collaborazione tra i partecipanti per rafforzare la presenza sui mercati esteri.

di Marco Principini In una fase di incertezza internazionale, in cui gli scenari geopolitici ridisegnano continuamente rotte commerciali e aggiungono ostacoli alle relazioni economiche, il settore dell’ oreficeria e della gioielleria è chiamato ad affrontare nuove sfide con capacità di adattamento e visione. È in questo quadro che la prossima edizione di Oroarezzo, manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata all’eccellenza della manifattura italiana e internazionale, in scena ad Arezzo Fiere e Congressi dal 9 al 12 maggio, mette in campo una strategia di più marcata internazionalizzazione. Grazie alla collaborazione di Ice Agenzia, l’evento ospiterà una delegazione di buyer provenienti sia dai mercati consolidati sia da quelli emergenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Oroarezzo, in vetrina un settore che brilla. Alleanza per competere sui mercati globali

