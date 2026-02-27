Se ti fai male a casa durante lo smart working vale come infortunio sul lavoro | cosa dice l'esperto

Un tribunale di Padova ha stabilito che un infortunio avvenuto a casa durante lo smart working deve essere considerato come incidente sul lavoro. L’INAIL è stato condannato a risarcire una donna che si era ferita mentre svolgeva le sue mansioni domestiche in orario lavorativo. La decisione arriva in seguito a una causa avviata dall’avvocato Salvatore Cappai.

Tribunale di Padova condanna l'INAIL a risarcire una donna ferita mentre lavorava da casa. L'avvocato Salvatore Cappai a Fanpage.it spiega: "Sentenza conferma l’indennizzabilità degli infortuni in smart working". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cade durante lo smart working, vince la causa: per il giudice è infortunio sul lavoroPADOVA - Una sentenza che sa di storico per una dipendente dell’Università di Padova che si era infortunata mentre era a casa a lavorare da remoto.

Padova, si fa male in smart working: riconosciuto l'infortunio sul lavoroInfortunata a casa mentre era in smart working, una sessantenne padovana ha ottenuto il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro e i conseguenti...

