Se informati quei tre cittadini si sarebbero salvati | la lezione dell' alluvione nel nuovo Piano emergenze che coinvolge i cittadini

Durante l’alluvione di maggio 2023, si è evidenziato un problema di comunicazione tra le autorità e i cittadini coinvolti. Secondo alcuni interventi, una migliore informazione sulle norme di comportamento, come salire ai piani superiori, avrebbe potuto salvare delle vite. Il nuovo Piano emergenze prevede ora un coinvolgimento più diretto della popolazione, con l’obiettivo di evitare che simili tragedie si ripetano in futuro.

“Il vero fallimento è una comunicazione che non arriva. Se durante l'alluvione del maggio 2023 i cittadini fossero stati informati meglio sulle norme di comportamento, come l'ordine vitale di salire ai piani superiori, forse non piangeremmo tre vittime, che sono la mia sconfitta”. Le parole di.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate "Le opere sulla Statale 36 termineranno nel 2027. Cittadini in coda perenne e non informati”“Fra tre giorni cominciano le Olimpiadi, ma le opere che devono essere fatte sulla principale strada verso i luoghi dei giochi, la Statale 36 che... Laveno Mombello: Civitas coinvolge i cittadini nel voto, il sindaco scelto con un “World Café” partecipativo.Laveno Mombello si prepara alle prossime elezioni amministrative di primavera con una novità: la lista civica Civitas, attualmente in carica, ha...