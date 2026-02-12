Laveno Mombello | Civitas coinvolge i cittadini nel voto il sindaco scelto con un World Café partecipativo

Laveno Mombello si prepara a un modo diverso di decidere il prossimo sindaco. Questa volta, i cittadini sono chiamati a partecipare attivamente, attraverso un “World Café” organizzato da Civitas. L’obiettivo è coinvolgere direttamente la comunità nel processo di scelta, rendendo il voto più semplice e accessibile. La consultazione si svolge in modo informale, con incontri dove i cittadini possono confrontarsi e condividere opinioni, contribuendo a determinare la futura guida del paese.

Laveno Mombello: un "World Café" per scegliere il sindaco, Civitas punta alla partecipazione diretta. Laveno Mombello si prepara alle prossime elezioni amministrative di primavera con una novità: la lista civica Civitas, attualmente in carica, ha deciso di coinvolgere direttamente i cittadini nella scelta del candidato sindaco e nella definizione del programma elettorale. Il primo passo di questo percorso partecipativo sarà un "World Café" aperto a tutti, in programma per venerdì 13 febbraio presso la sala civica del comune. Un cambio di passo nella politica locale. La scelta di Civitas, che governa Laveno Mombello dal 2020, segna una rottura con le dinamiche tradizionali della campagna elettorale.

