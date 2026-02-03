Le opere sulla Statale 36 termineranno nel 2027 Cittadini in coda perenne e non informati

Da Lecco arrivano notizie preoccupanti sulle opere della Statale 36: i lavori non finiranno prima del 2027, un anno in più rispetto alle previsioni. I cittadini sono da tempo in coda, spesso senza informazioni chiare, e ora si trovano di fronte a un ritardo che potrebbe complicare la viabilità durante le Olimpiadi. La strada principale verso i luoghi dei giochi continuerà a essere sotto pressione ancora per molto, lasciando incertezze e disagi a chi la usa quotidianamente.

"Fra tre giorni cominciano le Olimpiadi, ma le opere che devono essere fatte sulla principale strada verso i luoghi dei giochi, la Statale 36 che passa per Lecco, saranno in ritardo di un anno: non verranno terminate nel 2026, ma nel 2027, come una sorta di legacy, di eredità".

