Paola Iezzi | Michael Jackson in persona ci ha scelto per aprire il suo concerto a San Siro nel ' 97 Ma non ho voluto incontrarlo volevo che restasse un idolo

La cantante ha partecipato a Berlino all'anteprima mondiale del biopic dedicato a Michael Jackson, il re del pop. In un'intervista, ha rivelato che nel 1997 fu scelta da Jackson per aprire il suo concerto a San Siro, anche se non desiderava incontrarlo di persona, preferendo mantenere nel tempo il suo ruolo di idolo. La sua scelta di non incontrarlo ha suscitato alcune riflessioni sull'interazione tra artista e fan.

«Ricordo la grande emozione: Michael è sempre stato il mio idolo», ci racconta Paola dalla hall di un hotel berlinese. «Io e mia sorella avevamo paura di non essere all'altezza. Era tutto bellissimo, anche perché eravamo reduci dalla vittoria a Sanremo nella sezione giovani con il brano Amici come prima». Per la bruna del duo, Michael Jackson «ha rappresentato tutto», afferma, «è stato un punto di riferimento, un musicista eccezionale, un beatboxer vivente, un cantante e un performer incredibile. Era maniaco della perfezione, per questo è stato una grande fonte d’ispiratore. Ancora oggi penso a lui quando cerco il ritmo in una canzone. Michael è stato molte cose.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Paola Iezzi: «Michael Jackson in persona ci ha scelto per aprire il suo concerto a San Siro nel '97. Ma non ho voluto incontrarlo, volevo che restasse un idolo» Pantanelli: “Hodgson mi ha voluto all’Inter ma non ci volevo andare, oggi lavoro nella ristorazione”Dal derby segnato dalla tragedia Raciti alle promozioni storiche con il Catania, Armando Pantanelli ripercorre a Fanpage. Jaafar Jackson diventa suo zio in ‘Michael’: “Ho ballato fino a farmi sanguinare piedi”(Adnkronos) –?Manca meno di un mese all’arrivo nelle sale di 'Michael' (dal 23 aprile con Universal Pictures), il biopic dedicato al re del pop...