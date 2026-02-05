Spider-Man | Brand New Day Jackie Chan sul set accende le aspettative dell’MCU

Una foto dal set di Spider-Man: Brand New Day rivela la presenza di Jackie Chan e del suo team di stunt. Un indizio che fa pensare a sequenze d'azione più fisiche e spettacolari, nel nuovo capitolo MCU con Tom Holland. A volte basta un'immagine per cambiare il tono di un film: dal set di Spider-Man: Brand New Day arriva una fotografia con Jackie Chan sul set del nuovo film Marvel. Un dettaglio che promette un'evoluzione concreta dell'azione nell'universo dell'Uomo Ragno. Jackie Chan sul set dell'Uomo Ragno La foto circolata sui social, condivisa da Spider-Man News, mostra Jackie Chan sorridente accanto al suo storico team di stunt direttamente sul set di Spider-Man: Brand New Day, quarto capitolo cinematografico dedicato all'Uomo Ragno dell'MCU. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

