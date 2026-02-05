Se amate Guillermo del Toro vi farà male scoprire i suoi 10 migliori progetti cancellati

Guillermo del Toro torna a far parlare di sé. Dopo anni in cui ha stregato un pubblico fedele, ora il regista messicano si sta rimpossessando del suo spazio nel cinema, con nuovi progetti e più attenzione dall’industria. Tuttavia, dietro il successo, ci sono anche sogni cancellati: dieci suoi grandi progetti che non sono mai diventati realtà, facendo soffrire i fan e gli appassionati di cinema.

Bisogna constatare che negli ultimi anni Guillermo del Toro sia tornato in auge: non solo ha conquistato una parte di pubblico che prima non lo conosceva, ma anche l’industria cinematografica, che oggi lo coinvolge in molti più progetti rispetto al passato. Tutto merito sia degli Oscar, meritati, che si è portato a casa con il suo splendido La forma dell’acqua, sia della statuetta come miglior film d’animazione per il suo Pinocchio, sia della collaborazione con Netflix che, nonostante non gli garantisca una giusta distribuzione in sala, riesce comunque a fornirgli le risorse necessarie per portare alla luce i progetti dei suoi sogni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

