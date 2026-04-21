Scuole via libera a mutuo da 1,5 milioni | interventi anche su Messina e provincia

In Sicilia, le autorità hanno approvato un mutuo di 1,5 milioni di euro destinato a finanziare interventi di edilizia scolastica. Gli interventi riguardano anche il territorio di Messina e della provincia, con l’obiettivo di intervenire sugli edifici scolastici della zona. La decisione segue il via libera alle risorse finanziarie per migliorare le strutture e garantire condizioni più sicure negli istituti scolastici.

Nuovo passo avanti per l’edilizia scolastica in Sicilia con ricadute dirette anche sul territorio di Messina. La giunta regionale ha dato il via libera, su proposta dell’assessorato all’Istruzione e alla formazione professionale, alla stipula di un mutuo da 1 milione e 519 mila euro con Cassa.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Provincia, via libera alla variazione di bilancio: investimenti su scuole e stradeTarantini Time QuotidianoL’Amministrazione provinciale di Taranto ha approvato una variazione al bilancio di previsione, un provvedimento finalizzato... Terni, mense e scuole: “Gestione rilevante da oltre diciotto milioni di euro”. INTERVENTI E TEMPISTICHEUn dettagliato punto della situazione in merito allo stato di avanzamento dei lavori di edilizia scolastica. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: AscoltaMI, via libera del Garante per la privacy: ok al servizio psicologico digitale nelle scuole; Scuola, via libera ai trasferimenti provvisori per i prof con genitori over 65: le novità; PROVINCIA DI FOGGIA/ VIA LIBERA AL RENDICONTO: 2,8 MILIONI PER SCUOLE E PATRIMONIO; Via libera agli investimenti per l'Appennino: scuole, salute e servizi. Scuola, via libera ai trasferimenti provvisori per i prof con genitori over 65: le novitàLeggi su Sky TG24 l'articolo Scuola, via libera ai trasferimenti provvisori per i prof con genitori over 65: le novità ... tg24.sky.it Via libera agli investimenti per l'Appennino: scuole, salute e serviziSanità, scuole, interventi sociali ed educativi, servizi di prossimità per contrastare lo spopolamento e offrire nuove opportunità alle giovani generazioni che scelgono di vivere in Appenino. Sono i p ... gazzettadiparma.it Quotidiano l'Attacco. . EMERGENZA EDUCATIVA Tra gli argomenti trattati, i disturbi del sonno e i cambiamenti comportamentali causati dall’eccessiva esposizione agli schermi. Leggi qui ---> https://tinyurl.com/4e32up9s #lattacco #scuole #digitale facebook La banda di ladri che ruba nelle scuole dell'Alessandrino ift.tt/EYP9ZBe x.com