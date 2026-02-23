Terni mense e scuole | Gestione rilevante da oltre diciotto milioni di euro INTERVENTI E TEMPISTICHE

A Terni, la gestione delle mense e delle scuole coinvolge oltre diciotto milioni di euro, a causa di recenti investimenti pubblici. La città ha avviato lavori di edilizia scolastica per migliorare le strutture e garantire servizi più efficienti. I progetti riguardano interventi concreti, come la ristrutturazione di alcune aule e l’installazione di nuove attrezzature. I lavori procedono secondo i tempi stabiliti e si attendono aggiornamenti sul loro completamento.

Un dettagliato punto della situazione in merito allo stato di avanzamento dei lavori di edilizia scolastica. La prima e la seconda commissione si sono riunite congiuntamente nel corso della mattinata di lunedì 23 febbraio nella sala consiliare di Palazzo Spada All’ordine del giorno l’audizione dell’architetto Piero Giorgini, che ha fornito ampi ragguagli sui principali interventi. Hanno debuttato gli assessori Tiziana Laudadio e Sergio Anibaldi, nella nuova veste istituzionale. Il presidente Andrea Sterlini ha ceduto la parola all’architetto Giorgini, dopo una breve presentazione: “Nel giro di tre anni abbiamo investito nelle scuole 18 milioni di euro”. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

