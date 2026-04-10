Il presidente della Provincia ha incontrato i rappresentanti dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco a Crotone lo scorso 9 aprile. Gli incontri hanno riguardato questioni legate alla sicurezza e alla gestione del territorio, con particolare attenzione alle aree scolastiche e alla legalità. Questi incontri fanno parte di un ciclo di incontri istituzionali avviati per affrontare le problematiche di sicurezza nella zona.

Il presidente della Provincia, Antonio Ammirati, ha avviato una serie di incontri istituzionali a Crotone per discutere di sicurezza e gestione del territorio, toccando i vertici dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco nella mattinata dello scorso 9 aprile. L’agenda del rappresentante provinciale si è concentrata sulla necessità di coordinare gli interventi di controllo e la manutenzione degli edifici pubblici, ponendo l’accento sulla sinergia tra le diverse autorità locali per il bene della cittadinanza. Durante il colloquio avvenuto presso il comando Provinciale dei Carabinieri, Ammirati ha avuto un confronto diretto con il comandante Raffaele Giovinazzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone, piano sicurezza: Ammirati punta su legalità e scuole sicure

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