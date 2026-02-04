Il piano del Comune per l' emergenza freddo | kit termici coperte e indumenti distribuiti ai senza dimora

Il Comune di Bari ha rafforzato le sue azioni per affrontare l'emergenza freddo. Da giorni, distribuisce kit termici, coperte e vestiti ai senza dimora che si trovano in strada. Le iniziative continuano senza sosta, cercando di proteggere chi è più vulnerabile alle basse temperature.

Proseguono in maniera costante le attività di assistenza rivolte a fragili e senza dimora, programmate dal Comune di Bari nell'ambito del piano per l'emergenza freddo.L'azione dell'Unità di strada Care for PeopleIn particolare, in circa due mesi - dal 4 dicembre al 30 gennaio - l'Unità di strada.

