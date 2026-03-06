Tram deragliato la scoperta sul conducente | cosa aveva fatto 15 minuti prima

Lo scorso 27 febbraio, intorno alle 16:00 a Milano, il tram 9 è uscito dai binari causando due morti e 54 feriti. Poco prima dell’incidente, il conducente aveva effettuato alcune azioni che sono ora al centro delle indagini. La dinamica dell’accaduto sta venendo ricostruita attraverso le testimonianze e i rilievi tecnici. I dettagli sulle attività del conducente nei minuti precedenti sono stati resi noti dagli investigatori.

Sono all'incirca le 16:00 dello scorso 27 febbraio quando, a Milano, il tram 9 deraglia provocando due morti e 54 feriti. In quei minuti concitati, emergono dettagli inediti sul conducente che gettano nuova luce sulla dinamica dell'incidente. Una telefonata a un collega, pochi istanti prima della tragedia, potrebbe spiegare ciò che è accaduto, lasciando aperti interrogativi sul comportamento del macchinista e sul funzionamento dei sistemi di sicurezza. Secondo quanto riportato da Fanpage, il conducente del tram, Pietro M., 60 anni e dipendente Atm da oltre trent'anni, avrebbe contattato un collega 15 minuti prima del deragliamento per riferire di essersi fatto male a un piede.