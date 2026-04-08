La frana più grande d' Europa blocca l' Italia | A14 chiusa treni fermi scuole sospese in Molise Anche la Puglia verso l' isolamento | È emergenza nazionale

Una vasta frana ha bloccato l’Italia, causando la chiusura totale dell’autostrada A14 e fermando i treni lungo la linea adriatica. La frana si è verificata nel Molise, bloccando il traffico e sospendendo le attività scolastiche nelle zone interessate. La situazione riguarda anche la Puglia, dove si parla di isolamento e si definisce un’emergenza nazionale. La frana di Petacciato è tra le più grandi d’Europa e ha diviso in due la direttrice nord-sud.

La frana di Petacciato in provincia di Campobasso, tra le più grandi d’Europa, ha tagliato in due la direttrice Adriatica nord-sud paralizzando il traffico veicolare e quello ferroviario. Il Molise, però, non è nuovo ad eventi simili. Anni fa un vasto movimento franoso in contrada Covatta a Ripalimosani, bloccò per diverso tempo i collegamenti tra la statale 647 Bifernina e Campobasso. Secondo i dati diffusi dall’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, a giugno 2025 si contavano in Molise 23.950 frane con una densità di 537 per 100 km2. Interessavano 623 km2 su un totale di 4.461 km2, con un indice di franosità del 14%, tra i più alti d’Italia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La frana più grande d'Europa blocca l'Italia: A14 chiusa, treni fermi, scuole sospese in Molise. Anche la Puglia verso l'isolamento: "È emergenza nazionale" Binari deformati, treni fermi, chiusa l'autostrada: la frana più grande d'Europa spacca l'Italia in due. Chiesta l'emergenza nazionaleCircolazione ferroviaria sospesa, un tratto della A14 chiuso e stop alle lezioni. In Molise si sveglia la frana più estesa d’Europa: chiusa l’A14 e stop ai treniCi sono notti in cui basta un temporale per far riaffiorare paure antiche: crepe che si allargano, rumori sordi sotto l’asfalto, la sensazione che... Temi più discussi: Strade e ferrovie bloccate, la frana più grande d'Europa divide in due l'Italia: cosa succede sulla A14; La frana di Petacciato attiva da oltre un secolo: dove si trova e perché torna a far paura; Maltempo in Molise, si riattiva storica frana: E' una delle più grandi in Europa; Binari deformati, treni fermi, chiusa l'autostrada: la frana più grande d'Europa spacca l'Italia in due. Chiesta l'emergenza nazionale. La frana più grande d'Europa blocca l'Italia: A14 chiusa, treni fermi, scuole sospese in Molise. Anche la Puglia verso l'isolamento: È emergenza nazionaleLa frana di Petacciato in provincia di Campobasso, tra le più grandi d’Europa , ha tagliato in due la direttrice Adriatica nord-sud paralizzando il traffico ... gazzettadelsud.it La frana più grande d'Europa spacca l'ItaliaIl risveglio della frana storica a Petacciato, nel basso Molise, dovuta al maltempo, che ha interessato il litorale molisano e che ha portato al crollo del ponte sul Trigno sulla statale 87, ha causat ... lostrillone.tv Sanità di prossimità, indagine Nursing Up: “Sistema Italia in netto ritardo rispetto all’Europa e pieno zeppo di lacune”: InfoNurse - Di seguito un comunicato stampa del sindacato Nursing Up. “L’Europa ha costruito una sanità territoriale che filtra, accompagna - facebook.com facebook L'Europa "brinda" alla tregua in Iran: calano petrolio e gas | Borse in rialzo, sale l'oro #iran x.com