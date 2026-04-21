La Provincia di Lucca ha destinato oltre 52 milioni di euro all’edilizia scolastica, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e rinnovare le strutture. Attualmente sono stati completati 30 cantieri, mentre altri lavori sono ancora in corso. Il finanziamento riguarda interventi di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici in diverse aree della provincia. La cifra complessiva si inserisce in un piano più ampio di interventi dedicati all’edilizia educativa.

Il bilancio della Provincia di Lucca sull’edilizia scolastica mette in luce un investimento massiccio da oltre 52 milioni di euro destinato alla messa in sicurezza e al rinnovamento degli edifici per la didattica. Marcello Pierucci, presidente della Provincia, ha tracciato il percorso di questi fondi del Pnrr, evidenziando come siano già stati ultimati circa 30 cantieri sul territorio, pur segnalando la necessità di gestire con estrema cautela le scadenze europee imminenti. Rigenerazione strutturale dopo decenni di incuria. Per molti anni, il patrimonio edilizio destinato alle scuole nel territorio luccano è rimasto in uno stato di degrado che non rifletteva gli standard necessari per un Paese moderno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuole Luccane: 52 milioni per il rinnovo, 30 cantieri già chiusi

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