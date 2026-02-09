Scuole | 45 milioni spesi in un anno tra grandi cantieri e manutenzioni

Nel 2025, il Comune ha investito oltre 45 milioni di euro per le scuole cittadine. Di questi, più di 39 milioni sono stati spesi in grandi cantieri, mentre circa 4,6 milioni sono andati a manutenzioni straordinarie e servizi di gestione. Alcuni lavori sono già stati conclusi, altri sono ancora in corso. La cifra testimonia l’impegno dell’amministrazione a migliorare gli edifici scolastici della città.

Oltre 45mila euro stanziati per le scuole cittadine in un anno, oltre 39,6 milioni per i grandi cantieri e 4,6 milioni per manutenzioni straordinarie e global service: è il bilancio delle opere pubbliche di edilizia scolastica svolte dal Comune nel 2025, alcune già concluse.

