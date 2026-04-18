Fano via ai cantieri | 18 milioni per riparare scuole e monumenti

A Fano sono iniziati i lavori di riparazione di scuole e monumenti danneggiati dal terremoto del 9 novembre 2022, con un investimento di 18 milioni di euro. Il commissario straordinario alla ricostruzione ha visitato la città per verificare lo stato di avanzamento dei cantieri e le condizioni degli immobili pubblici interessati dai danni. I lavori riguardano principalmente interventi di consolidamento e ripristino delle strutture colpite.

Il commissario straordinario alla ricostruzione, Castelli, ha effettuato un sopralluogo a Fano per monitorare lo stato dei beni pubblici colpiti dal sisma del 9 novembre 2022. L’obiettivo dell’incontro è stato l’analisi dei documenti di indirizzo alla progettazione presentati dall’amministrazione comunale alla fine del 2025, che delineano un piano di ripristino da 18 milioni di euro destinato a undici strutture cittadine tra scuole, luoghi di culto, edifici istituzionali e aree cimiteriali. Un piano strutturato tra servizi scolastici e patrimonio storico. La gestione delle risorse destinate al territorio fanese tocca punti nevralgici della vita sociale e della memoria storica della città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fano, via ai cantieri: 18 milioni per riparare scuole e monumenti Notizie correlate Scuole: 45 milioni spesi in un anno tra grandi cantieri e manutenzioniOltre 45mila euro stanziati per le scuole cittadine in un anno, oltre 39,6 milioni per i grandi cantieri e 4,6 milioni per manutenzioni straordinarie... Scuole: in un anno spesi 45 milioni tra grandi cantieri e manutenzioniOltre 45mila euro stanziati per le scuole cittadine in un anno, oltre 39,6 milioni per i grandi cantieri e 4,6 milioni per manutenzioni straordinarie... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Ciclovia Adriatica a Fano, FIAB: Passo avanti, ma servono più collegamenti; Ztl, telecamere inflessibili. In due anni +55% di multe. FdI: Colpa dei cantieri. Fano, iniziati i lavori ai nuovi tratti della ciclovia Adriatica. Finanziamento regionale da 5 milioniFANO – Hanno preso il via i lavori per realizzare 6 chilometri e 600 metri di ciclovia Adriatica a Fano. L’intervento, per una spesa complessiva di 5 milioni finanziati dalla Regione, comprende due tr ... centropagina.it Fano, partono dalla Sassonia i lavori della Ciclovia Adriatica. L'assessore Curzi: « Sarà un’infrastruttura strategica per la mobilità sostenibile». Ecco quanto costeràFANO – Partono i lavori della Ciclovia Adriatica a Fano: 5 milioni di euro per realizzare una pista ciclabile di quasi 7 chilometri con doppio senso di ... corriereadriatico.it Ricostruzione post sisma, visita a Fano del commissario Guido Castelli: condiviso il percorso sui Dip per 18 milioni di euro facebook