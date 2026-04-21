Scuole chiese trasporti Divisione senza appello

Dopo la fine della ricostruzione, le pratiche di segregazione sono state mantenute nelle scuole e nelle chiese, e successivamente estese anche ai mezzi di trasporto e agli spazi pubblici. Questa divisione tra gruppi distinti si è protratta senza mutamenti significativi, coinvolgendo diversi aspetti della vita quotidiana. Le norme e le politiche hanno continuato a preservare le differenze, senza apportare modifiche sostanziali alle modalità di convivenza.

"La segregazione nelle scuole e nelle chiese non era mai stata soppressa; alla fine della ricostruzione, venne estesa anche nei mezzi di trasporto e nei locali pubblici. Alla fine del secolo, quando i neri protestarono presso il governo federale, la loro mozione venne respinta per sette voti contro due".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scuole, chiese, trasporti. Divisione senza appello Notizie correlate Leggi anche: Scuole e chiese nel mirino dei ladri: furto alla media di Broni, a Parona rubato il computer del parroco Appello delle chiese del sud del mondo per la tutela del CreatoL’appello delle chiese del sud del mondo per la tutela del Creato, la nostra casa comune: i vescovi di Asia, America Latina e Africa firmano un...