Scuole e chiese nel mirino dei ladri | furto alla media di Broni a Parona rubato il computer del parroco

Broni (Pavia), 14 febbraio 2025 - Ladri di monetine, non sempre di computer. Ignoti malviventi si sono introdotti di notte nella scuola media in via Gramsci a Broni, facendo danni forzando una finestra per entrare. Una volta all'interno del plesso scolastico hanno preso di mira un distributore automatico di snack, forzando la cassa e rubando le monete contenute, per un magro importo di alcune decine di euro. Non avrebbero preso altro, senza neppure cercare i computer che in diversi casi sono invece l'obiettivo di altri ladri che prendono di mira proprio le scuole per rubare i dispositivi informatici in uso per la didattica.