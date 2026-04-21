Un preside e tre insegnanti di una scuola nel Nuovo Galles del Sud si sono presentati in tribunale a Queanbeyan martedì 21 aprile 2026, dichiarandosi non colpevoli di aver aggredito due studenti di età inferiore ai 12 anni. Le accuse riguardano presunte violenze avvenute all’interno della scuola, situazione che ha suscitato grande attenzione nella comunità locale. La fase processuale proseguirà con ulteriori udienze per stabilire eventuali responsabilità.

Un preside e tre docenti di una scuola della zona rurale del Nuovo Galles del Sud si sono dichiarati non colpevoli davanti al tribunale locale di Queanbeyan in martedì 21 aprile 2026, con l’accusa di aver aggredito due studenti sotto i 12 anni. Le imputate, due donne, e l’imputato, un uomo, sono state coinvolte in un’indagine congiunta avviata a marzo tra la polizia statale e il dipartimento dell’istruzione, dopo che sono emersi presunti episodi di violenza avvenuti tra agosto 2024 e giugno 2025. Le accuse specifiche e la cronologia degli scontri nei corridoi scolastici. Il quadro delineato dalle autorità giudiziarie descrive una serie di episodi separati che hanno colpito due ragazzi all’interno dell’istituto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuola, scandalo: preside e 3 docenti accusati di aggressione

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