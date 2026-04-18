Aggressione alla preside di Cirò Marina | condannata la madre

Il Tribunale di Crotone ha condannato la madre di una studentessa coinvolta in un episodio di violenza avvenuto tra l’autunno del 2023 e l’inizio del 2024 nella scuola di Cirò Marina. L’episodio ha coinvolto anche la preside dell’istituto e ha suscitato attenzione nel territorio. La sentenza rappresenta un primo passaggio nel procedimento giudiziario relativo a quella vicenda.

Il Tribunale di Crotone ha emesso una sentenza che segna un primo tassello giudiziario nella vicenda scossa tra l’autunno del 2023 e l’inizio del 2024, quando la comunità scolastica di Cirò Marina si trovò coinvolta in un episodio di violenza contro le istituzioni. La madre di una studentessa di tredici anni è stata condannata a quattro mesi di reclusione, con sospensione della pena, per i fatti avvenuti presso il plesso Casopero, dove la dirigente Graziella Spinali subì aggressioni verbali e minacce fisiche da parte di un gruppo familiare volto a contestare una sanzione disciplinare. Le dinamiche dell’aggressione al plesso Casopero. La ricostruzione presentata dal giudice Vincenzo Corvino ha delineato un quadro di forte tensione all’interno dell’istituto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aggressione alla preside di Cirò Marina: condannata la madre Notizie correlate Eugenia Carfora, la preside di Caivano, condannata a risarcire con 16mila euro un docenteEugenia Carfora, la nota preside di Caivano, è stata condannata a risarcire un professore con 16mila euro. Eugenia Carfora, la preside di Caivano condannata a risarcire docente: lo escluse dalle graduatorieLa dirigente scolastica, la cui storia ha ispirato la fiction "La Preside", deve risarcire con circa 16mila euro un professore che, con un suo... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Dirigente scolastica aggredita a Cirò Marina, condannata mamma alunna; La prima sentenza per i fatti di Cirò Marina: un segnale di giustizia per i dirigenti scolastici. Dirigente scolastica aggredita a Cirò Marina, condannata mamma alunnaLa sentenza del giudice del Tribunale di Crotone per l’aggressione alla preside del Casopero avvenuta nel 2024 ... ilcrotonese.it La prima sentenza per i fatti di Cirò Marina: un segnale di giustizia per i dirigenti scolasticiAnalizziamo la sentenza che affronta le aggressioni verbali nei confronti dei dirigenti scolastici e il rispetto dell'istituzione scolastica. informazionescuola.it ISOLA TERRA NOSTRA CIRÒ MARINA TUTTO PRONTO PER IL KRIMISOUND FESTIVAL 2026. UNA STAGIONE ESTIVA RICCA DI ARTISTI Ciró Marina è pronta per il krimiSound Festival 2026. 12 Agosto SAL DA VINCI 17 Agosto 2026 ALFA 19 Agosto 202 facebook Il progetto residenziale premiato nel Regno Unito come miglior design della stagione: un’architettura che unisce paesaggio, innovazione e identità culturale italiana #CiroMarina #InProvincia x.com