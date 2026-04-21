Scuola rivoluzione calendario 2026 2027 | cosa cambia regione per regione

A partire dal 20262027, il calendario scolastico subirà modifiche che varranno regione per regione. La novità riguarda principalmente l’organizzazione delle date di lezione e le pause, con un impatto diretto sulla vita di studenti e famiglie. La discussione si concentra su quale sia la data che, più di altre, sta attirando l’attenzione di chi vive quotidianamente il mondo della scuola.

C’è una data che, più delle altre, sta facendo discutere famiglie e studenti. Non riguarda l’inizio delle lezioni né la fine dell’anno, ma promette comunque di incidere sull’organizzazione scolastica e sulla quotidianità di milioni di ragazzi. Il calendario del prossimo anno 20262027 prende forma tra conferme e novità, mentre le Regioni tracciano una linea comune solo in apparenza: sotto la superficie emergono differenze, scelte autonome e un cambiamento simbolico destinato a far parlare. Scuola, cosa cambia il prossimo anno. A delineare il quadro è una mappa ancora in evoluzione, costruita nel rispetto dell’autonomia scolastica ma guidata dalle indicazioni regionali.🔗 Leggi su Tvzap.it

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