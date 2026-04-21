Scuola e docenti Ormai sono mentalmente distrutta La sceglierei ancora mille volte Ambiente tossico Le riflessioni e gli sfoghi sui social

Su social e forum online, si moltiplicano le testimonianze di insegnanti e studenti riguardo alla scuola, con commenti che spaziano da critiche dure a ricordi affettuosi. Alcuni descrivono l’ambiente come tossico e affermano di sentirsi mentalmente esausti, mentre altri dichiarano di rifare le scelte fatte, nonostante le difficoltà. Basta una parola per aprire un mondo di emozioni e riflessioni, che rivelano un quadro complesso e variegato di esperienze legate all’istituzione scolastica.

Basta una parola, scuola, per aprire un mondo. Dai commenti raccolti sotto il post emerge un ritratto emotivo, a tratti feroce, ma anche pieno di affetto e memoria. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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