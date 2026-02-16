Il padre coach con le mani in faccia lui lo guarda mortificato Ilia Malinin e gli sfoghi spariti sui social | Vorrei mi capitasse qualcosa di brutto
Ilia Malinin ha condiviso sui social un messaggio forte, in cui esprime il desiderio di vivere qualcosa di brutto, dopo l’umiliazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La sua richiesta è arrivata poche ore dopo aver pubblicato foto e pensieri di rabbia e delusione, che hanno allarmato i fan. La scena si è svolta in una casa di famiglia, dove il padre di Malinin, visibilmente addormentato con le mani in faccia, ha assistito impotente ai commenti del figlio.
Hanno fatto preoccupare i fan gli ultimi post pubblicati sui social da Ilia Malinin, il pattinatore noto come il «Dio dei quadrupli» che alle Olimpiadi di Milano-Cortina è caduto nella competizione più attesa ed è rimasto senza medaglie. Il 21enne americano In seguito, Malinin ha ripubblicato diversi video su TikTok, poi cancellati, tra cui uno con il messaggio: «A volte vorrei che mi accadesse qualcosa di brutto, così non dovrei farlo io stesso». In un altro, rivolto al padre-allenatore, si legge: «Niente fa più male che cercare di fare del tuo meglio e non essere comunque abbastanza». O ancora: «Quando torno a casa, entro nella mia stanza e i miei occhi iniziano a lacrimare perché nessuno sa quanto mi sto impegnando davvero».🔗 Leggi su Open.online
“Il tuo piccolo è stanco, mamma”. “A volte vorrei che mi succedesse qualcosa di brutto”: i messaggi (poi rimossi) postati da Ilia Malinin
Ilia Malinin ha scritto messaggi inquietanti su TikTok, dicendo che a volte vorrebbe succedesse qualcosa di brutto, perché si sente solo a gestire le difficoltà.
Il padre coach con le mani in faccia, lui lo guarda mortificato. Ilia Malinin e gli sfoghi spariti sui social: «Vorrei mi capitasse qualcosa di brutto»Il caso del pattinatore americano, reduce da una performance deludente alle Olimpiai di Milano-Cortina. Le pressioni in famiglia e i post del 21enne: gli sguardi dopo la gara che tradiscono l'immagine ... open.online
Il padre di Malinin disperato e lo sguardo del figlio Ilia che dice Perdonami. La pressione dei genitori-coachIl campione del pattinaggio artistico è stato imbattibile negli ultimi tre anni. Ieri è rimasto nel villaggio, protetto dai compagni ... corriere.it
Le immagini di Ilia Malinin che cerca lo sguardo del padre, che invece lo ignora, hanno fatto il giro del mondo. Così come i post condivisi dal Dio del ghiaccio anche alle 3 di notte su TikTok - facebook.com facebook
Alle #Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 nel pattinaggio artistico maschile Ilia #Malinin è stato uno dei risultati più clamorosi e inaspettati della competizione: il campione statunitense classe 2004, dato come grande favorito alla medaglia d’oro, si è cl x.com