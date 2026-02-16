Il padre coach con le mani in faccia lui lo guarda mortificato Ilia Malinin e gli sfoghi spariti sui social | Vorrei mi capitasse qualcosa di brutto

Da open.online 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ilia Malinin ha condiviso sui social un messaggio forte, in cui esprime il desiderio di vivere qualcosa di brutto, dopo l’umiliazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La sua richiesta è arrivata poche ore dopo aver pubblicato foto e pensieri di rabbia e delusione, che hanno allarmato i fan. La scena si è svolta in una casa di famiglia, dove il padre di Malinin, visibilmente addormentato con le mani in faccia, ha assistito impotente ai commenti del figlio.

Hanno fatto preoccupare i fan gli ultimi post pubblicati sui social da Ilia Malinin, il pattinatore noto come il «Dio dei quadrupli» che alle Olimpiadi di Milano-Cortina è caduto nella competizione più attesa ed è rimasto senza medaglie. Il 21enne americano In seguito, Malinin ha ripubblicato diversi video su TikTok, poi cancellati, tra cui uno con il messaggio: «A volte vorrei che mi accadesse qualcosa di brutto, così non dovrei farlo io stesso». In un altro, rivolto al padre-allenatore, si legge: «Niente fa più male che cercare di fare del tuo meglio e non essere comunque abbastanza». O ancora: «Quando torno a casa, entro nella mia stanza e i miei occhi iniziano a lacrimare perché nessuno sa quanto mi sto impegnando davvero».🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

“Il tuo piccolo è stanco, mamma”. “A volte vorrei che mi succedesse qualcosa di brutto”: i messaggi (poi rimossi) postati da Ilia Malinin

Ilia Malinin ha scritto messaggi inquietanti su TikTok, dicendo che a volte vorrebbe succedesse qualcosa di brutto, perché si sente solo a gestire le difficoltà.

“Il giorno in cui sono diventato padre dovettero rianimarmi con un’iniezione. Giorgia Meloni è mia amica, anzi di più. Di Pietro lo portavo a cena e lui mi dava le notizie su Mani Pulite”: così Vittorio Feltri

Il giorno in cui sono diventato padre, Vittorio Feltri dovette essere rianimato con un’iniezione dopo un grave malore, e questa esperienza lo ha segnato profondamente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il padre di Malinin disperato e lo sguardo del figlio Ilia che dice Perdonami. La pressione dei genitori-coach; La scomparsa del padre di coach Massimiliano Candotti; Darderi in finale nell'Atp 250 Buenos Aires: la finale con Cerendulo vale la Top-20; MotoGP 2026. Jorge Lorenzo e la vita da coach: Mio padre cura i fondamentali, io so cosa serve in MotoGP: per Maverick è la combinazione perfetta [VIDEO].

Il padre coach con le mani in faccia, lui lo guarda mortificato. Ilia Malinin e gli sfoghi spariti sui social: «Vorrei mi capitasse qualcosa di brutto»Il caso del pattinatore americano, reduce da una performance deludente alle Olimpiai di Milano-Cortina. Le pressioni in famiglia e i post del 21enne: gli sguardi dopo la gara che tradiscono l'immagine ... open.online

Il padre di Malinin disperato e lo sguardo del figlio Ilia che dice Perdonami. La pressione dei genitori-coachIl campione del pattinaggio artistico è stato imbattibile negli ultimi tre anni. Ieri è rimasto nel villaggio, protetto dai compagni ... corriere.it