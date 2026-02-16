Il padre coach con le mani in faccia lui lo guarda mortificato Ilia Malinin e gli sfoghi spariti sui social | Vorrei mi capitasse qualcosa di brutto

Ilia Malinin ha condiviso sui social un messaggio forte, in cui esprime il desiderio di vivere qualcosa di brutto, dopo l’umiliazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La sua richiesta è arrivata poche ore dopo aver pubblicato foto e pensieri di rabbia e delusione, che hanno allarmato i fan. La scena si è svolta in una casa di famiglia, dove il padre di Malinin, visibilmente addormentato con le mani in faccia, ha assistito impotente ai commenti del figlio.

Hanno fatto preoccupare i fan gli ultimi post pubblicati sui social da Ilia Malinin, il pattinatore noto come il «Dio dei quadrupli» che alle Olimpiadi di Milano-Cortina è caduto nella competizione più attesa ed è rimasto senza medaglie. Il 21enne americano In seguito, Malinin ha ripubblicato diversi video su TikTok, poi cancellati, tra cui uno con il messaggio: «A volte vorrei che mi accadesse qualcosa di brutto, così non dovrei farlo io stesso». In un altro, rivolto al padre-allenatore, si legge: «Niente fa più male che cercare di fare del tuo meglio e non essere comunque abbastanza». O ancora: «Quando torno a casa, entro nella mia stanza e i miei occhi iniziano a lacrimare perché nessuno sa quanto mi sto impegnando davvero».🔗 Leggi su Open.online

Ilia Malinin ha scritto messaggi inquietanti su TikTok, dicendo che a volte vorrebbe succedesse qualcosa di brutto, perché si sente solo a gestire le difficoltà.

