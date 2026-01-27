Cani a rischio trasferimento dieci associazioni diffidano l' amministrazione di Tremestieri Etneo
La questione riguarda il trasferimento di tredici cani da Tremestieri Etneo a Caltagirone. Dieci associazioni animaliste hanno inviato una diffida al Comune, chiedendo di sospendere questa operazione. La vicenda evidenzia l’importanza di tutelare il benessere degli animali e di rispettare le procedure previste dalla normativa vigente.
Dieci associazioni animaliste hanno inviato una diffida formale al Comune di Tremestieri Etneo per chiedere lo stop al trasferimento di tredici cani presenti sul territorio verso una struttura privata di Caltagirone. L’iniziativa è stata promossa da Le Aristogatte EtsOdv, Ente di Tutela Animale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
