Si è da poco conclusa Inter-Fiorentina, sfida valida per la 30ª giornata del campionato di Serie A 20252026. Il match del 'Franchi' termina 1-1: al gol di Pio Esposito, arrivato dopo 40 secondi, risponde Ndour, al 77' minuto. La squadra di Chivu non riesce ad allungare sul Milan, che si porta a -6 a otto partite dal traguardo. Si tratta del terzo passo falso consecutivo dell'Inter, che dopo la sconfitta contro il Milan e il pareggio contro l'Atalanta, lascia per strada altri due punti. Ora il Diavolo ha l'ultima occasione per riaccendere la lotta scudetto, proprio quando ormai sembrava sfumata definitivamente. La prossima giornata, dopo la sosta Nazionali, potrebbe essere decisiva: i nerazzurri ospiteranno la Roma, mentre i rossoneri voleranno a Napoli per affrontare la squadra di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - L’Inter non va oltre il pareggio a Firenze: ora il Milan è a -6. Lotta scudetto riaperta?

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