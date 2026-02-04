Questa sera all’U Power Stadium di Monza, l’Inter batte il Torino 2-1 nei quarti di Coppa Italia. Nel finale, il possibile pareggio dei granata viene annullato per fuorigioco, lasciando i tifosi nerazzurri felici. La partita è stata combattuta fino all’ultimo minuto, con l’Inter che ha conquistato il passaggio alla semifinale.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 21 all’U Power Stadium di Monza per Inter Torino, quarto di finale di Coppa Italia 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’U Power Stadium di Monza per Inter Torino, la sfida valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia 202526 che non verrà disputata a San Siro per via della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina in programma venerdì. Partita secca: in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, si va direttamente ai calci di rigore senza disputare i tempi supplementari. Chi passa il turno si qualifica alle semifinali (andata 4 marzo e ritorno 22 aprile) contro la vincente di Napoli-Como, in calendario il prossimo 10 febbraio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Torino LIVE 2-1: annullato per fuorigioco il possibile pareggio di Prati

Approfondimenti su Inter Torino LIVE

Segui con noi la partita tra Udinese e Inter, valida per la 21ª giornata di Serie A 20252026.

La partita tra Parma e Juventus si è conclusa con un risultato netto, 1-4, con i bianconeri che hanno dominato dall'inizio alla fine.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Inter Torino LIVE

Argomenti discussi: Coppa Italia, dove seguire live in streaming e TV Inter-Torino?; Inter-Torino, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni; Come vedere Inter-Torino in streaming dall'estero (Coppa Italia); Coppa Italia, Inter-Torino: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

LIVE Coppa Italia Inter-Torino 2-1: la cronaca in direttaInter-Torino, la diretta della partita dei quarti di finale di Coppa Italia: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino ... toro.it

Live - Inter-Torino 2-1, 66': tornano a bussare i nerazzurri, Paleari respinge la conclusione di FrattesiINTER-TORINO 2-1 (34' Bonny (I), 48' Diouf (I), 57' Kulenovic (T)) LIVE MATCH 81' - Martinez esce e blocca un pallone in presa alta, cadendo però malamente per l'intervento di Maripan. 80' - Proprio K ... msn.com

It’s on: Inter-Torino Inter-Torino è cominciata facebook