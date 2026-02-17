Un test del sangue può superare la TAC nella diagnosi precoce dei tumori

Una recente ricerca dimostra che un test del sangue può individuare i tumori prima che compaiano chiaramente alla TAC. Questa scoperta potrebbe cambiare il modo di diagnosticare le malattie, offrendo una soluzione più rapida e meno invasiva. Gli scienziati hanno scoperto che alcune sostanze nel sangue, chiamate biomarcatori, si presentano già nelle prime fasi di sviluppo dei tumori. Un esempio concreto è stato osservato in uno studio su pazienti a rischio, dove il test ha individuato i segnali tumorali settimane prima della scansione.

Un semplice esame del sangue potrebbe, in futuro, anticipare la diagnosi di un tumore quando ancora non è visibile con una TAC. È questo lo scenario aperto da un nuovo dispositivo ottico sviluppato da un team della Shenzhen University in Cina. A guidare il progetto è stato il ricercatore Han Zhang, che insieme al suo gruppo ha messo a punto un sensore capace di individuare biomarcatori tumorali nel sangue a concentrazioni estremamente basse, fino al livello sub-attomolare. In termini pratici, significa rilevare meno di un milionesimo di miliardesimo di mole per litro, una sensibilità che supera di diversi ordini di grandezza quella dei test diagnostici tradizionali.