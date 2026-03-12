Progetto ‘Liberi dal fumo’ | maxi screening dell’Asl per la diagnosi precoce dei tumori

L’Asl Toscana nord ovest ha riattivato il progetto “Liberi dal fumo” presso l’ospedale “Apuane” di Massa. Nel quadro di questa iniziativa, è stato organizzato un maxi screening dedicato alla diagnosi precoce dei tumori. L’obiettivo principale è offrire un’opportunità di controllo e prevenzione ai cittadini della zona. La ripresa del progetto mira a coinvolgere un ampio numero di persone interessate.

Massa Carrara, 12 marzo 2026 – È stato riattivato il progetto “Liberi dal fumo” avviato dall’ Asl Toscana nord ovest all’ospedale “Apuane” di Massa. Sono quindi aperte le adesioni dei cittadini. Il progetto, alla sua seconda edizione, consiste in uno screening per la diagnosi precoce e la prevenzione del tumore del polmone associato con la cessazione da fumo, promosso dall’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) della Regione Toscana, che si pone l’obiettivo di individuare la strategia migliore per diminuire l’incidenza del tumore al polmone nella popolazione. La responsabile dello studio per l’Azienda Usl Toscana nord ovest è la direttrice della struttura di Epidemiologia dell’ospedale di Massa Paola Vivani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Progetto ‘Liberi dal fumo’: maxi screening dell’Asl per la diagnosi precoce dei tumori Articoli correlati Leggi anche: Tumori dell’esofago e dello stomaco, la diagnosi precoce è fondamentale Un test del sangue può superare la TAC nella diagnosi precoce dei tumoriUn semplice esame del sangue potrebbe, in futuro, anticipare la diagnosi di un tumore quando ancora non è visibile con una TAC. Contenuti e approfondimenti su Progetto 'Liberi dal fumo' maxi... Argomenti discussi: Progetto ‘Liberi dal fumo’: maxi screening dell’Asl per la diagnosi precoce dei tumori. Carceri: Sappe, ministero della Giustizia condannato a risarcire per fumo passivo -2-(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 gen - 'Liberi dal Fumo - spiega il sindacato di polizia penitenziaria - e' un progetto unico nel suo genere, che chiederemo sia sperimentato in un carcere, e un ... ilsole24ore.com Fumo. Smette il 71% delle donne in gravidanza, ma il 70% ricominciaSi chiama Mamme libere dal fumo ed è il programma nazionale del ministero della Salute per potenziare le capacità dei professionisti sanitari di motivare le donne in gravidanza a perdere il vizio di ... quotidianosanita.it