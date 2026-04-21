Scotto | Io espulso per aver occupato banchi Governo pacificatamente contro decreto sicurezza

Durante una seduta parlamentare, un deputato è stato espulso dall'Aula dopo aver occupato i banchi del Governo per protestare contro il decreto sicurezza. La sua dichiarazione è stata fatta pubblicamente, affermando di essere stato allontanato per aver partecipato a questa azione pacifica. La vicenda riguarda un'occupazione temporanea dei banchi istituzionali da parte di un rappresentante di un partito di opposizione, e la conseguente decisione di allontanarlo dall'aula.

(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2026 La dichiarazione di Arturo Scotto dal Pd dopo l'espulsione dall'Aula per aver occupato i banchi del Governo in dissenso con il decreto sicurezza. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Scotto: Io espulso per aver occupato banchi Governo pacificatamente contro decreto sicurezza Scotto: Io espulso per aver occupato banchi Governo pacificatamente contro decreto sicurezza Notizie correlate L'opposizione 'occupa' banchi governo in Aula durante l'esame del decreto sicurezzaI deputati delle opposizione hanno accerchiato i banchi del governo nell'Aula della Camera 'occupandone' lo spazio durante la discussione sul decreto... Bagarre alla Camera sul Decreto Sicurezza: le opposizioni occupano i banchi del governoI deputati delle opposizioni hanno accerchiato i banchi del governo nell’Aula della Camera ‘occupandone’ lo spazio durante la discussione sul decreto...