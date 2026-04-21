Scotto | Io espulso per aver occupato banchi Governo pacificatamente contro decreto sicurezza – Il video

Durante una seduta parlamentare, un deputato è stato espulso dall’Aula dopo aver occupato i banchi del Governo per protestare contro un decreto sulla sicurezza. La sua dichiarazione, rilasciata successivamente, riguarda il motivo dell’azione e la motivazione dietro il suo gesto. Un video diffuso mostra i momenti dell’occupazione e la successiva decisione di allontanarlo dall’assemblea. La vicenda ha suscitato attenzione nei media e tra gli altri rappresentanti politici.

(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2026 La dichiarazione di Arturo Scotto dal Pd dopo l’espulsione dall’Aula per aver occupato i banchi del Governo in dissenso con il decreto sicurezza. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online Scotto: Io espulso per aver occupato banchi Governo pacificatamente contro decreto sicurezza Notizie correlate Scotto: Io espulso per aver occupato banchi Governo pacificatamente contro decreto sicurezza(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2026 La dichiarazione di Arturo Scotto dal Pd dopo l'espulsione dall'Aula per aver occupato i banchi del Governo in... Dl Sicurezza, caos alla Camera: l’opposizione occupa i banchi del governo e Rampelli sospende Scotto (video)Mattinata tribolata, succede di tutto alla Camera dove è in discussione il Dl Sicurezza.