Dl Sicurezza caos alla Camera | l’opposizione occupa i banchi del governo e Rampelli sospende Scotto video

Alla Camera si è aperta una giornata intensa durante la discussione sul Dl Sicurezza, con tensioni tra le forze politiche e momenti di caos. L’opposizione ha occupato i banchi del governo, mentre il presidente ha deciso di sospendere un deputato, con un video che mostra alcuni momenti di scontro. La sessione si è svolta tra proteste, interventi accesi e interruzioni, caratterizzando la mattinata con un clima di grande agitazione.

Mattinata tribolata, succede di tutto alla Camera dove è in discussione il Dl Sicurezza. Il decreto sta andando avanti con “sussurri e grida” da parte della sinistra. Il dibattito sulle montagne russe ha visto una sospensione dei lavori e un nervosismo crescente delle opposizioni che alla fine scatenano il caos, fino ad occupare i banchi del governo. “Deputato Scotto, si dia un contegno”, chiede per ben due volte il presidente di turno, Fabio Rampelli. Niente. Alla fine viene espulso. E’ bagarre. Dl Sicurezza, le opposizioni seminano il caos. E’ accaduto che con 145 voti a favore e 95 contrari l’ Aula ha accolto la proposta del deputato della Lega Gianluca Vinci di dichiarare chiusa la discussione generale sul decreto.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dl Sicurezza, caos alla Camera: l’opposizione occupa i banchi del governo e Rampelli sospende Scotto (video) Notizie correlate Dl sicurezza, deputati delle opposizioni occupano i banchi del Governo alla Camera(LaPresse) I deputati delle opposizioni hanno occupato i banchi del Governo dopo il voto delle questioni pregiudiziali sul decreto sicurezza. L'opposizione 'occupa' banchi governo in Aula durante l'esame del decreto sicurezzaI deputati delle opposizione hanno accerchiato i banchi del governo nell'Aula della Camera 'occupandone' lo spazio durante la discussione sul decreto... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dl Sicurezza, caos alla Camera; Dl sicurezza, approvato in Senato. Frizioni nella maggioranza, opposizioni protestano: zero diritti; L'altolà di Mattarella su sicurezza e remigrazione: Così non va, il decreto cambi. I 45 minuti di Mantovano al Colle per evitare lo scontro istituzionale; Dl Sicurezza, opposizioni contro l'esame-lampo alla Camera: Una farsa, azzerato Parlamento. Pd e Avs scrivono a Fontana. Dl sicurezza, il governo tira dritto ma prepara la correzione: caos alla Camera e rischio scontro con il ColleIl decreto sicurezza arriva alla prova decisiva tra tensioni politiche, rilievi tecnici e un equilibrio sempre più fragile tra governo e Quirinale. Alla ... thesocialpost.it Decreto sicurezza, Meloni tira dritto: Non è un pasticcio ma scoppia il caos in AulaScontro frontale sul decreto sicurezza, tra la linea dura del governo e la protesta clamorosa delle opposizioni in Aula. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni difende il provvedimento senza ... giornalelavoce.it Sicurezza stradale, Valditara: “Educazione civica al volante, nelle scuole percorsi per maturità e consapevolezza”. https://www.orizzontescuola.it/sicurezza-stradale-valditara-educazione-civica-al-volante-nelle-scuole-percorsi-per-maturita-e-consapevolezza/ - facebook.com facebook Meloni: "Il dl sicurezza non e' un pasticcio, trasformeremo i rilievi in un provvedimento ad hoc". "Non c'erano i margini di tempo per inserire emendamento col dl in fase di conversione". #ANSA x.com