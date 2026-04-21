scopriamo nuove culture e similitudini a tavola

Immaginate di mangiare un " Aish Baladi ", chiamato anche "pane della vita", fatto con farina integrale e dal sapore tostato: siete in Egitto! Ora assaporate dei " Paratha ", che vuol dire "pane a strati", con pollo, verdure o uova strapazzate, siete in Bangladesh. Gli ingredienti? Niente lievito, solo farina, acqua, sale e un po’ di ghee (burro chiarificato); vi ricorda niente? Per la prossima ricetta useremo la yuca (chiamata anche manioca), a cui aggiungeremo solo il sale perché si deve fare un procedimento che rende la yuca già umida, e poi si cuoce su di una piastra rovente: dove siamo? Nella Repubblica Dominicana e stiamo assaggiando il " Casabe ", ossia "caccia alle api", perché vicino ai campi dove cresceva la yuca c’erano molte api.🔗 Leggi su Lanazione.it

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