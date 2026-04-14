Aspettando Similitudini a Jesi l’anteprima di Similitudini Festival che anticipa la nuova edizione

JESI - Si alza il sipario su “Aspettando Similitudini”, l’anteprima di Similitudini Festival, che anticipa la nuova edizione della kermesse dedicata alla poesia e al suo rapporto con le altre arti. Appuntamento sabato prossimo (18 aprile) a Palazzo della Signoria, sede della Biblioteca.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Poesia e radici: a Jesi torna l'anteprima di Similitudini FestivalJesi, 14 aprile 2026 - Jesi si prepara a riscoprire la forza della parola con “Aspettando Similitudini”, l’attesa anteprima di Similitudini Festival.

Usa, strategia di Sicurezza e strategia di Difesa: similitudini e differenzeIl 23 gennaio il Dipartimento della Guerra statunitense ha rilasciato la sua Strategia di Difesa Nazionale.

Tutti in cerchio ad Altavilla Vicentina giovedì 2 aprile aspettando il fischio finale di San Luigi-Legnago 1-1, poi la festa: il Treviso Calcio è promosso in serie C - facebook.com facebook