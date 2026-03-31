A tavola si incontrano diverse tradizioni culinarie provenienti da vari paesi, riflettendo la varietà di origini degli studenti. La classe è composta da studenti con background culturali differenti, creando un ambiente che combina elementi locali e internazionali. Questa diversità si manifesta attraverso le storie e i sapori condivisi durante i pasti, che rappresentano le diverse provenienze delle famiglie e delle tradizioni culturali.

La nostra classe è una piccola comunità locale e globale insieme, che rispecchia la società contemporanea. Abbiamo culture diversificate, provenienti da diverse parti del mondo e questo si evidenzia nelle nostre tavole. Quattro di noi hanno origini marocchine, ucraine e rumene e la nostra ricchezza riusciamo a portarla a tavola e a condividerla in momenti di festa. Nella cultura marocchina uno dei piatti tradizionali è il Tajine, simbolo di accoglienza ospitale o anche piatto semplice e veloce. Gli ingredienti sono variabili di famiglia in famiglia, ma i componenti fondamentali di tutte le versioni sono patate stufate, carne di pollo o vitello, patate americane, carote e spezie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A tavola le culture della classe. Storie e sapori da paesi diversi

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